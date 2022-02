Rachid Bennour nie avoir demandé d’être muté pour éviter d’ouvrir le dossier des services secrets d’Ennahdha

Le juge d’instruction près du tribunal de première instance de l’Ariana, Rachid Bennour, a nié avoir présenté une demande de mutation, afin d’éviter d’ouvrir le dossier des services secrets d’Ennahdha renvoyé à son service par le tribunal de première instance de Tunis : «Je n’ai pas fui. J’ai été muté sans en avoir été préalablement informé», a-t-il déclaré.

M. Bennour, qui intervenait par téléphone dans l’émission Shems Studio ce jeudi 10 février 2022, a ajouté qu’il défie quiconque de fournir la preuve qu’il a soumis une demande de mutation auprès du tribunal de l’Ariana, en précisant qu’il avait été muté de manière arbitraire et surprenante en plusieurs occasion.

Rappelons que le juge Bennour répond ainsi à un membre du Comité de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, Me Koutheir Bouallègue les deux dirigeants de gauche assassinés en 2013 par des islamistes radicaux, qui l’avait accusé, la veille, le juge d’instruction du tribunal de première instance de l’Ariana d’avoir déposé une demande de mutation auprès du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), après le transfert du dossier des services secrets du parti islamiste Ennahdha à son service. L’un des membres du comité, Me Naceur Laouini, avait même précisé, dans une intervention, mercredi soir, sur Attessia TV, que M. Bennour a expliqué qu’il refusait d’ouvrir le dossier des services secrets d’Ennahdha «parce qu’il avait peur».

I. B.