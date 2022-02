Une Tunisienne de 18 ans, immigrée illégale en Italie, lance un appel à l’aide (vidéo)

Tweet Share Messenger

Dans un post sur sa page Facebook qu’il a publié mercredi 9 février 2022, l’ex-député Majdi Karbai, représentant des Tunisiens en Italie, a affirmé avoir rencontré la jeune Tunisienne de 18 ans, immigrée illégale, qui avait lancé un appel à l’aide dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle vit dans la rue à Agrigente, en Sicile, dans le sud de l’Italie. Vidéo.

«Beaucoup d’amis m’ont parlé de cette jeune fille qui se trouve dans une situation difficile et demande de l’aide. C’est une immigrée illégale enceinte entrée dans son huitième mois. Je l’ai contactée hier et je lui ai proposé de l’aider via un programme d’insertion, de réhabilitation et de protection géré par une association humanitaire italienne qui peut l’aider eu égard sa situation difficile. Quand je lui ai expliqué tout cela, elle m’a répondu : »Laisse-moi le temps de réfléchir et je vous dirai après ce que j’ai décidé »», a écrit l’ex-parlementaire.

«Un adage dit »Aide-toi toi-même pour que les gens puissent aussi t’aider ». Des amis essaient de la convaincre que ce qu’elle fait n’est pas dans son intérêt», a ensuite commenté l’ex-député, mi-sceptique mi-ironique, laissant ainsi entendre qu’en ne donnant pas suite à sa proposition d’aide par une association humanitaire italienne, la jeune fille laisse planer des doutes sur la sincérité de sa démarche.

I. B.

Vidéo.