Tunisair renforce sa flotte par un nouvel avion Airbus 1320neo

Tunisair a pris livraison, dans la soirée du jeudi 10 février 2022, d’un nouvel Airbus 1320neo baptisé « Sbeitla ». La compagnie avait déjà reçu un airbus similaire en décembre dernier et devrait en avoir trois autres entre 2022 et 2023. Ces nouveaux appareils vont renforcer et rajeunir la flotte de la compagnie aérienne nationale tunisienne.

D’une valeur de plus de 750 millions de dinars, l’avion « Sbeitla » desservira des vols de plus longue distance que les avions A 320 actuellement utilisés par le transporteur. Il offre un service Internet sans fil (Wi-FI) et un système de divertissement de haute technologie.

L’avion est doté d’une nouvelle cabine entièrement équipée considérée parmi les mieux exploitées par les transporteurs méditerranéens. Il peut accueillir 12 passagers en classe affaires et 138 en classe économique.

Équipé de moteurs de nouvelle génération, l’avion »Sbeitla » permettra d’économiser 20% de carburant et de réduire les émissions de CO2 par rapport à la génération précédente d’Airbus.

Dans une déclaration aux médias, le PDG de Tunisair, Khaled Chelli, a déclaré que la livraison de cet avion à un moment où la compagnie connaît d’énormes difficultés est un message de réconfort aux clients et un signe de redressement du transporteur.

Cette reprise a été possible grâce à un programme de sauvetage ambitieux, qui est toujours en cours pour renforcer la flotte de Tunisair et développer de nouveaux services, a-t-il précisé.

Tous les sièges des avions de Tunisair seront remplacés dans le cadre de ce plan, a-t-il souligné, ajoutant que l’acquisition de nouveaux appareils contribuera à atténuer le problème récurrent des retards de vols dont souffre la compagnie depuis des années.

