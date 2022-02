Tunisie-Egypte : Abdelfattah Sissi reçoit Najla Bouden à Brest

Lors de sa rencontre avec la cheffe de gouvernement Najla Bouden aujourd’hui, vendredi 11 février 2022, dans la ville française de Brest, en marge du One Ocean Summit, le président égyptien Abdelfattah Sissi a affirmé le ferme soutien de l’Égypte aux dirigeants et au gouvernement tunisiens dans la prise de toutes les mesures pour préserver la pérennité de l’Etat tunisien.

Le président Sissi a souligné la confiance de l’Egypte dans la capacité du pouvoir tunisien, dirigé par le président Kaïs Saïed, à franchir la délicate étape actuelle vers un avenir à la hauteur des aspirations du peuple tunisien frère, ont rapporté les agences de presse.

Le porte-parole officiel de la présidence égyptienne, l’ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président égyptien avait demandé Mme Bouden de transmettre ses salutations au président Saïed, exprimant le respect et l’affection que l’Égypte, ses dirigeants et son peuple ont pour les liens historiques unissant les deux pays frères.

Pour sa part, la cheffe de gouvernement Najla Bouden a transmis au président Sissi les salutations de son frère Kaïs Saïed, soulignant la fierté de la Tunisie pour les liens solides et étendus qui unissent les deux pays aux niveaux officiel et populaire, et le souci de la partie tunisienne d’intensifier le rythme des concertations et coordinations entre les deux pays frères sur des questions régionales d’intérêt commun, face aux différents défis auxquels la région est confrontée à l’heure actuelle.

Mme Bouden a également exprimé sa considération pour l’appui de l’Egypte à la Tunisie et son rôle vital dans le maintien de la sécurité et de la stabilité régionales.

Les discussions ont également été l’occasion d’échanger les vues sur un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier l’évolution de la situation en Libye, où il a été convenu d’intensifier la coordination conjointe pour soutenir tous les efforts visant la stabilité, l’unité de la Libye, son l’intégrité territoriale, et la préservation de ses institutions nationales.

I. B.

