Medjez El Bab : Inauguration d’une rue au nom du martyr Chokri Belaïd

Une rue au nom du martyr Chokri Belaïd, assassiné le 6 février 2013, a été inaugurée ce dimanche 13 février 2022 à Medjez El Bab , au gouvernorat de Béja.

C’est ce qu’a annoncé Abdelmajid Belaïd frère du martyr de la nation, en exprimant sa gratitude et ses remerciements à la société civile et aux camarades du martyr, ainsi qu’au conseil municipal qui a donné son accord pour cette initiative. «Chokri est toujours vivant !», a-t-il encore commenté.

Dans une déclaration à Kapitalis, Abdelmajid Belaïd , qui a pris part à l’inauguration avec son père Salah Belaïd, a précisé qu’il s’agit d’une initiative citoyenne, loin de tout parti politique, portée par des camardes de la gauche qui ont voulu rendre hommage au martyr et faire en sorte de le garder vivant dans la mémoire des générations futures.







Rappelons que Chokri Belaïd, dirigeant de gauche (SG du Watad), défenseur des droits de l’Homme et fervent opposant à l’intégrisme religieux et au parti islamiste Ennahdha, a été assassiné, il y a 9 ans, par des extrémistes religieux.

L’affaire de cet assassinat politique traîne depuis en justice et le Comité de défense des deux martyrs Belaïd et Brahmi pointe du doigt le parti de Ghannouchi tout en accusant certains juges de connivence et en appelant à révéler la vérité sur ces crimes et à poursuivre tous les auteurs à commencer par les commanditaires.

Y. N.