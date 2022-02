Abdelfatteh Taghouti : «Ennahdha n’a plus confiance en la justice»

Tweet Share Messenger

Le chargé de communication au mouvement Ennahdha, Abdelfatteh Taghouti, est revenu, ce lundi 14 février 2022, sur l’ouverture d’une enquête contre le président du parti, Rached Ghanouchi, auprès du pôle judiciaire financier et militaire.

«Le mouvement n’a plus confiance en la justice et craint le montage d’une affaire dans le dossier des assassinats de Belaid et Brahmi», a-t-il déclaré sur les ondes de Shems FM.

Il a, par ailleurs, estimé que la justice était indépendante dans le passé proche et que, de ce fait, elle n’avait pas condamné le mouvement Enndhaha.

«Le mouvement va porter plainte pour infiltration des dispositifs de l’Etat par le comité de défense des martyrs Belaid et Brahmi», a-t-il conclu.

Refuser que la justice examine des dossiers dangereux, par peur de se faire condamner, voilà une déclaration qui n’apaisera pas les soupçons. Comme souvent, Ennahdha ne fait pas vraiment preuve d’intelligence dans ses sorties médiatiques.

C. B. Y.