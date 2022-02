Affaire du bébé décédé à Sidi Bouzid : Le nombre de suspects arrêtés s’élève à 13

Tweet Share Messenger

Le porte-parole du tribunal de Sidi Bouzid, Jaber Ghenimi, a confirmé, ce mardi 15 février 2022, la mise en détention d’une gynécologue contractuelle et de trois cadres paramédicaux exerçant à l’hôpital régional de Sidi Bouzid soupçonnés de corruption et de négligence médicale ayant conduit au décès d’un bébé.

L’unité d’enquête judiciaire de Sidi Bouzid a entendu les accusés et a procédé aux confrontations, avant de décider de placer en garde à vue d’autres responsables de la direction régionale et de l’hôpital de Sidi Bouzid, les inculpant de diverses charges liées à la non assistance à personne en danger, au meurtre avec préméditation et à l’escroquerie, a relaté le responsable dans une intervention médiatique sur les ondes de Mosaïque FM.

Le nombre total de suspects arrêtés s’élève à 13.

Rappelons que c’est le père du bébé qui avait déposé une plainte suite au décès de son fils.

C. B. Y.