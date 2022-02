Sidi Bouzid : Suspectés de corruption et de négligence, une gynécologue et trois cadres paramédicaux en détention

Le ministère public a ordonné la mise en détention d’une gynécologue contractuelle et de trois cadres paramédicaux exerçant à l’hôpital régional de Sidi Bouzid, qui sont suspectés dans une affaire de corruption et de négligence médicale.

C’est ce qu’a indiqué Jabeur Ghenimi, adjoint du procureur de la République au Tribunal de première instance de Sidi Bouzid, dans une déclaration à l’agence Tap, ce lundi 14 février, en précisant que le directeur de l’hôpital régional, un pédiatre, six cadres paramédicaux et le directeur régional de la santé de Sidi Bouzid devront, quant à eux comparaître devant la justice.

La même source a fait savoir que les concernés sont notamment suspectés d’avoir exploité leur qualité de fonctionnaires publics, de falsification, de faux et usage de faux, ainsi que de négligence médicale et de non assistance à personne en danger, ce qui aurait causé le décès d’un nouveau-né.

Selon M. Ghenimi, l’affaire a éclaté après qu’un citoyen ait porté plainte suite au décès de son bébé, tout en affirmant que l’enquête se poursuit concernant les accusés et les chefs d’accusation pesant sur ces derniers.

Y. N.