Tunisie – Douz : découverte du corps carbonisé d’un jeune homme

Douz.

Dans la nuit du lundi 14 février 2022, le corps carbonisé d’un jeune homme a été retrouvé parmi les arbres à l’entrée nord de la ville de Douz, dans le gouvernorat de Kébili, au sud-ouest de la Tunisie.

Les unités de la Sûreté nationale et de la Protection civile se sont rendues sur place et le corps a été transféré à l’hôpital local de Douz, avec l’autorisation et sous la supervision du Procureur de la République, en attendant une autopsie pour déterminer la cause du décès.

Une source sécuritaire, citée par l’agence Tap, ce mardi matin, a indiqué que les unités de sécurité de la Garde nationale de Douz vont ouvrir une enquête pour révéler les circonstances de ce drame, soulignant que les investigations préliminaires indiquent qu’il s’agit du corps d’un jeune homme né en 1999, originaire de Gafsa.

I. B.