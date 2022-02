Tunisie : La famille UTM-Innov s’agrandit

Afin d’agrandir la task force qui participera au coaching et à l’accompagnement des équipes porteuses de projets dans le cadre du concours UTM-Innov 2021 2022., une formation des formateurs en design thinking a eu lieu les 10, 11 et 12 février 2022.

Une vingtaine de participants (enseignants, hospitalo-universitaires…de différentes disciplines et institutions de l’UTM) ont ainsi vécu 3 jours de formation intensive pendant lesquelles ils ont pu travailler en équipes pluridisciplinaires autour d’idées de projets innovantes pitchées en 4 minutes à la fin de la formation, en présence du président de l’Université Moez Chafra et du vice-président de la Fondation Biat pour la jeunesse (partenaire du concours et co-organisatrice de la formation des formateurs), Malek Ellouze.

«Nous sommes ravis de pouvoir compter sur cette nouvelle cohorte de formateurs et nous sommes persuadés qu’elle œuvrera pour le renforcement des initiatives d’innovation et d’entrepreneuriat à l’UTM», lit-on sur la page Facebook de UTM-Innov.

UTM-Innov est un concours des meilleures initiatives innovantes et entrepreneuriales.