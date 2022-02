Me Bouderbala aux ambassadeurs du G7 : «Votre justice n’a-t-elle pas affirmé que la nôtre n’était pas au niveau?»

Tweet Share Messenger

S’adressant aux aux ambassadeurs des pays du G7 en Tunisie, le bâtonnier des avocats Ibrahim Bouderbala, cité par Shems FM, leur a lancé : «Votre justice n’a-t-elle pas affirmé que la nôtre n’était pas au niveau requis ? Votre justice n’a-t-elle pas dit que nos tribunaux n’appliquaient pas les normes internationales d’indépendance de la magistrature?»

Me Bouderbala, qui intervenait aujourd’hui, mercredi 16 février 2022, à l’ouverture du 25e congrès de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) à Sfax, faisait ici allusion à la déclaration commune des ambassadeurs des pays du G7 où ils exprimaient des réserves suite à la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) décidée par le président de la république Kaïs Saïed.

Me Bouderbala a ajouté, en s’adressant aux mêmes ambassadeurs : «Où étiez-vous lorsque nous avons demandé la restitution des fonds spoliés, et où étiez-vous lorsque nous avons demandé l’extradition des criminels?», faisant ainsi allusion aux fonds spoliés par les proches de l’ancien président de la république Zine El-Abidine Ben Ali et déposés dans des banques occidentales, ainsi qu’aux personnalités tunisiennes accusées de corruption et de blanchiment d’argent et que la justice des pays européens refuse l’extradition au prétexte qu’ils pourraient ne pas bénéficier d’un jugement équitable, mettant en doute la crédibilité de la justice tunisienne.

I. B.