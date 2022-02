Cinéma tunisien : « Le bain » d’Anissa Daoud dans la sélection Young French Cinema 2022

Le court-métrage « Le bain » réalisé par Anissa Daoud vient d’être sélectionné dans le programme « Young French Cinema 2022 » qui soutient les films sans distribution américaine.

Connue surtout en tant qu’actrice avec des rôles marquants notamment dans « La tendresse du loup » (2006) ou encore « Les frontières du ciel » (2015) de Fares Nanaa, Anissa Daoud est également réalisatrice depuis quelques années.

Après le documentaire « Notre dame en politique et dans la société » (2016) puis le court-métrage de fiction « Best day ever » (2018), Anissa Daoud réalise « Le bain » qu’elle a présenté dans de nombreux festivals internationaux où il a été récompensé à maintes reprises.

Le film qui réunit les acteurs Mohamed Dahech, Sami Khelifi et Hela Ayed, vient d’être retenu par Villa Albertine et Unifrance dans la sélection « Young French Cinema « de l’année 2022 dans la liste des courts-métrages qui regroupe cinq autres films.

Parmi cette sélection, figure également « Bonne mère » de Hafsia Herzi qui fait partie de la liste des longs-métrages du programme de soutien aux jeunes talents francophones pour leur donner de la visibilité auprès du public américain.

