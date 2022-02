Jendouba : Les pompiers sauvent un chien tombé dans un puits (Photos)

La protection civile de Bousalem a sauvé, aujourd’hui, mercredi 16 février 2022, un chien tombé dans un puits dans la localité Sidi Mbarek Somrane de la délégation de Balta-Bou Aouane au gouvernorat de Jendouba.

Les images émouvantes de ce sauvetage ont été publiées, ce soir, par la Direction régionale de la protection civile de Jendouba, qui a remercié les agents pour leur dévouement au quotidien ainsi que pour leur engagement pour la cause animale.

Les pompiers ont été alertés par le propriétaire du chien et se sont rendus rapidement sur les lieux, indique la même source, en ajoutant qu’après avoir mis en place le dispositif adéquat, les agents sont descendus au fond du puits où le chien était coincé.









«Tout est bien qui finit bien… le chien est en bonne santé et il a été remis à son propriétaire qui a exprimé sa gratitude et remercié les pompiers, « les anges gardiens qui sont braves et dévoués » a-t-il dit, en rappelant leurs efforts sans failles pour venir en aide à tous ceux qui en ont besoin, et sans exception», ajoute encore la direction de la protection civile.

En effet, les pompiers se sont une nouvelle fois distingués par cet acte de bravoure, d’autant que la défense et le respect des animaux ne sont malheureusement pas toujours une priorité…

Y. N.