Phishing : La BIAT appelle à ne pas ouvrir des messages promotionnels suspects envoyés par des pirates

La BIAT invite son aimable clientèle et l’ensemble du public à ne pas ouvrir ou cliquer sur les liens contenus dans les messages promotionnels suspects, les pages Facebook fake ou les emails qui usurpent son identité, et dont l’objectif est de pirater leurs coordonnées personnelles et bancaires (Paramètres d’accès à savoir l’identifiant et le mot de passe, numéro carte bancaire, numéro CIN, …etc.).

Sachant que la BIAT ne demande jamais à sa clientèle de lui communiquer ces données confidentielles par e-mail ou sur les réseaux sociaux.



Le Centre de Relations Clients BIAT (31.31.18.18) se tient à disposition pour toute information à ce sujet.

Communiqué