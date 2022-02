Sitic Africa Abidjan 2022 : vitrine des innovations technologiques pour l’Afrique

La 6e édition du Salon international des technologies de l’information et de la communication Sitic Africa se tiendra du 30 mai au 1er juin 2022) à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il se tiendra pour la première fois hors de Tunisie. Il est organisé par Tunisie Afrique Export et Net Opportunity, en collaboration avec plusieurs partenaires tunisiens, ivoiriens et étrangers.

Une dizaine de startups et de très petites entreprises (TPE) participeront au Village tunisien de l’innovation, qui se tiendra en marge de Sitic Africa Abidjan, la 6e édition du Salon international des technologies de l’information et de la communication (30 mai-1er juin 2022).

Le ministère tunisien des Technologies de la Communication a lancé un appel à candidatures pour sélectionner dix startups proposant des produits ou services technologiques innovants adaptés au marché africain en relation principalement avec la finance, l’agriculture, la santé, l’éducation, les transports et l’énergie.

Les produits et services seront évalués et sélectionnés en fonction de critères tels que la pertinence et l’originalité, le degré d’innovation, le modèle économique, la taille du marché et le potentiel de croissance ainsi que la qualité du dossier déposé (business plan, vidéo promotionnelle…).

Sitic Africa se tient pour la première fois hors de Tunisie. Il est organisé par Tunisie Afrique Export, société tunisienne de conseil à l’export, et Net Opportunity, société française de conseil à l’export en Afrique, en collaboration avec plusieurs partenaires tunisiens, ivoiriens et étrangers.

Cet événement offrira l’opportunité de présenter les nouveautés numériques africaines et internationales avec un accent particulier sur les nouveautés 5G, Internet des objets (IoT), BigData, Industrie 4.0.

Plus de 250 exposants tunisiens, africains, arabes et étrangers seront présents à cette édition.

Le programme comprend des réunions B2B, des forums et des ateliers sur des sujets pertinents en Afrique et dans les pays occidentaux.

Plus de 1 800 entreprises opèrent dans le secteur numérique en Tunisie. Elles génèrent 80 000 emplois et contribuent pour 11% au produit intérieur brut.

Tap.