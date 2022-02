Tunis : Harcelée par un chauffeur de taxi, qui a tenté de l’enlever une femme se jette du véhicule !

Tweet Share Messenger

La police secours (B.I.S) a annonce ce samedi 19 février 2022, l’arrestation d’un chauffeur de taxi, âgé de 60 ans, qui a harcelé et fait subir des attouchements sexuels à une cliente…Craignant d’être enlevée par son agresseur qui a pris un chemin suspect, la victime s’est jetée du véhicule…

Dans un communiqué, la police secours a précisé que la victime de 30 ans s’est jetée au niveau d’un croisement où se trouvait une patrouille sécuritaire, à qui elle a raconté son calvaire, alors que le chauffeur de taxi a pu prendre la fuite.

La femme a été blessée et transportée à l’hôpital, indique la même source, en ajoutant qu’une plainte a été déposée et que la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, relevant de la sûreté nationale, s’est chargée de l’affaire.

Entendue, la victime affirme avoir arrêté le taxi au niveau de Ben Arous (sud de Tunis) et que le chauffeur a commencé à lui parler avec des mots grossiers, avant de lui faire une proposition indécente, ce qu’elle refusa, en lui demandant de changer d’attitude. Son agresseur a continué de plus belle et a commencé à avoir les mains baladeuses, ce qui a poussé la victime à crier en menaçant d’appeler la police.

Le chauffeur a ensuite pris un chemin suspect, s’éloignant des grandes routes et la victime craignant pour sa sécurité d’autant que l’agresseur s’est engagé dans une discussion à caractère sexuel, a fini par se jeter au niveau d’un croisement, où elle a été secourue par les agents.

L’enquête menée a permis d’identifier le suspect (S. J.), qui a été arrêté par la police d’Ezzahrouni, où il habite, et qui a été formellement reconnu par sa victime, ajoute encore la police secours, en affirmant que le ministère public a ordonné sa mise en détention.

Y. N.