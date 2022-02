FIPA : Découvrez le nouveau spot promotionnel «Invest in Tunisia»

L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia) a diffusé ce dimanche 20 février 2022, un spot promotionnel intitulé «Invest in Tunisia» (investissez en Tunisie).

Ce spot qui dure environ quatre minutes (en langue anglaise, avec des sous-titres en français) s’inscrit dans le cadre de la stratégie visant à renforcer le positionnement du pays, comme destination attractive pour les investissements étrangers : «il envoie un message aux investisseurs étrangers que la Tunisie est une destination d’investissement idéale avec un grand potentiel et des offres qui attireront les grandes entreprises internationales du monde entier», a commenté Abdelbasset Ghanmi, directeur général de la FIPA dans une déclaration á l’agence Tap.

Tourné dans différentes villes tunisiennes, le spot présente la Tunisie et ses avantages géo-historiques, la compétence de ses ressources humaines, son potentiel et sa richesse, et son emplacement stratégique qui fait de la destination tunisienne, un site incontournable, attractif et propice à l’investissement dans l’espace euro-méditerranéen.

Il met également l’accent sur le site Tunisie et les avantages comparatifs les plus importants qui le caractérisent dans de nombreux domaines, en particulier ceux liés à l’innovation technologique, basée sur une image artistique et moderne, dans le but de permettre aux investisseurs étrangers de prendre connaissance des incitations à l’investissement mises à leur disposition, a ajouté le DG de la FIPA.

Source : Tap