Tunisie : La production céréalière en 2021-2022 devrait atteindre 16,4 millions de quintaux.

La campagne céréalière 2021-2022 en Tunisie se déroule dans de bonnes conditions dans la plupart des zones de production, indique l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) dans son rapport de février 2022.

S’appuyant sur une analyse des données de télédétection fournies par le Système mondial d’information et d’alerte rapide (Smiar), l’Onagri a révélé que l’Indice de stress agricole (ASI) était inférieur à 10% (novembre 2021-janvier 2022) pour presque toutes les zones de production céréalière. Cela qui signifie que la saison des pluies a été marquée par des précipitations bien réparties, en particulier en décembre et janvier.

Selon les commentaires du Smiar, l’indice moyen de santé de la végétation (VHI) se situait entre 25% et 55% pour la plupart des zones de production céréalière et légèrement au-dessus de 55%, ce qui indique que l’état de la végétation se situait entre «médiocre» et «passable». Il en va de même pour les conditions climatiques.

En janvier 2022, le VHI variait de 25% à 35% dans certaines zones principalement à l’ouest.

Par conséquent, les conditions de la végétation dans ces zones étaient légèrement mauvaises, mais la situation s’est améliorée au cours de la seconde quinzaine de janvier et la plupart des zones ont connu un VHI de plus de 55%, ce qui suggère que l’état de la végétation en général était de passable à bon.

La production céréalière tunisienne 2002-2021 devrait atteindre 16,4 millions de quintaux. La Tunisie a affiché un déficit commercial de 1,952 milliards de dinars en décembre 2021, dû principalement à la hausse de 25,9% des importations de céréales.

En 2020, les besoins d’importations céréalières de la Tunisie se sont élevés à près de 3,8 millions de tonnes, soit une hausse de 20% par rapport à la campagne précédente et 5% de plus que la moyenne des cinq années précédentes, selon le (Smiar).

Tap.