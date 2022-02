Tunisie – Monastir : Décès du diplomate et historien Habib Nouira

Le ministère des Affaires étrangères, de l’Emigration et des Tunisiens à l’étranger a rendu hommage à l’ambassadeur, écrivain et historien Habib Nouira, décédé à l’âge de 97 ans, hier, samedi 19 février 2022, dans sa ville natale de Monastir. Le défunt est le frère cadet de l’ancien Premier ministre Hedi Nouira.

Le défunt est né le 3 juin 1925 et était le plus jeune de six enfants.

Il a commencé ses études dans la ville de Monastir, à l’école coranique puis à l’école arabo-française, avant de rejoindre la mosquée Zitouna à Tunis, où il a obtenu une licence d’histoire en 1950.

Habib Nouira s’installe ensuite en Égypte pour terminer ses études universitaires au Caire, où il obtient une licence d’histoire en 1955.

Militant contre l’occupation française, il fut emprisonné en 1941 pour distribution de tracts et appartenance à une organisation non autorisée.

Le défunt a travaillé dans le domaine de l’enseignement avant d’intégrer le corps diplomatique au lendemain de l’indépendance : il a participé au premier concours pour le recrutement de secrétaires d’ambassades et est entra au ministère le 30 juin 1956.

Il assume de nombreuses missions et gravit les échelons diplomatiques : de secrétaire aux affaires étrangères à l’ambassade de Tunisie dans la capitale libyenne, Tripoli, puis à Rabat, il devient chargé d’affaires à l’ambassade de Tunisie à Bagdad, puis au Caire. puis ambassadeur de Tunisie en Irak, au Koweït, en Syrie et en Égypte.

Le regretté a également passé sa retraite dans sa ville natale de Monastir, où il a participé à des activités culturelles dans cette vau sein de l’Association des Retraités.