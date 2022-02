Tunisie : Smart Capital lance Innovatech pour accompagner les startups innovantes

Le fonds Innovatech dédié aux startups et PME (petites et moyennes entreprises) tunisiennes innovantes porteuses de croissance économique sera officiellement lancé le 23 février 2022 à Tunis.

La société Smart Capital et l’Arab Tunisian Bank (ATB) ont obtenu, le 23 juillet 2021, l’agrément du Conseil du marché financier (CMF), pour la création du fonds d’investissement spécialisé, dénommé innovatech pour un montant de 125 millions de dinars tunisiens, MDT (volet A) et 12 500 DT (volet B). Et le 21 décembre 2021, le fonds est devenu le premier à adopter la forme de fonds d’investissement spécialisé (FIS).

Avec une taille cible de 125 MDT, le fonds représentera un portefeuille de 40 à 50 PME en phase de développement (avec plus de 2 ans d’existence). Son ticket minimum s’élève à 1 MDTet pourra investir (pour les dossiers sollicitant un second tour de financement), jusqu’à 7 MDT, selon Smart Capital.

Le fonds ciblera l’éducation, la santé, la fintech, les technologies vertes et les énergies renouvelables, l’agritech, les TIC et l’électronique, les mégadonnées et l’analyse, les médias et le commerce électronique et toutes les technologies qui favoriseraient la transformation numérique.

Le fonds cherche à mobiliser l’épargne privée afin de promouvoir ces secteurs cibles, par le biais de co-investissements avec des acteurs du secteur privé, pour parfaire les plans de financement des projets qui lui seront présentés.

La spécificité de ce fonds et son apport consisteront dans sa capacité à identifier les PME innovantes relais de croissance, à leur fournir des technologies leur permettant d’accélérer leur développement et à préparer un investissement pour favoriser leur croissance.

L’objet de ce fonds est d’intervenir directement sur le volet innovant et technologique des PME tunisiennes pour améliorer leur compétitivité tant au niveau national qu’international.

Il est à rappeler que le Projet d’appui aux startups et PME innovantes a été renforcé par un financement de la Banque mondiale qui s’élève à 75 M$ dont 17 M$ dédiés au fonds Innovatech et 3 M$ pour l’appui aux PME innovantes. Ce projet finance également le programme Anava de financement et d’accompagnement des startups.

Tap.