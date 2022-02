Cinémathèque tunisienne : Projection des films gagnants du Festival Panorama

Tweet Share Messenger

La Cinémathèque tunisienne invite le public à revoir les films gagnants de la 7e édition du Festival international du Court-métrage (Panorama), le vendredi 25 février.

La 7e édition du Festival international du Court-métrage (Panorama) a eu lieu du 8 au 10 février à la Cinémathèque tunisienne et a vu la participation d’une vingtaine de films entre documentaires et fiction venus de différents pays du monde.

Panorama est un jeune festival compétitif dédié au court-métrage qui met chaque année en avant le talent et la créativité de jeunes cinéastes de différentes cultures et de différents univers artistiques.

Quatre documentaires et vingt fictions étaient en compétition cette année que le jury (composé entre autres de l’actrice Hélène Catzaras) a départagés pour en récompenser cinq qui seront projetés de nouveau ce vendredi à la Cinémathèque.

Il s’agit de : « Rainbow » (Monténégro), « An Ordinary Day » (Syrie), « Aicha » (Maroc), « The Sea Bride » (Bahreïn) et « Beirut After 40 » (Liban).

F.B