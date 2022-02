Journées de la photographie : Mohamed Salah Bahy remporte le 1er prix (Photo)

L’animateur radio et étudiant à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, Mohamed Salah Bahy, a remporté, hier, mercredi 21 février 2022, le premier prix de la première édition des Journées de la photographie, qui se tiennent du 22 au 28 février à l’Institut de presse et des sciences de l’information (Ipsi) à La Manouba.

L’événement ayant pour thème «La photo vaut mille mots» comprend une exposition, des interventions scientifiques et un concours national de photographie, où des œuvres ayant été envoyées sur une plateforme électronique sont en concurrence.

Le jury est composé de la directrice de l’Ipsi, Hamida El Bour, ainsi que de Yosra Gazbar, Sofien Abidi, Hassen Fathalli et Ghazi Idoudi.

Photo gagnante.

C. B. Y.