Le percussionniste vénézuélien Manuel Moreno en concert au Musée Safia Farhat

Tweet Share Messenger

Le Musée Safia Farhat accueillera ce samedi 26 février un concert du musicien vénézuélien Manuel Moreno. Un événement organisé en partenariat avec l’Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela à Tunis.

La vie culturelle et artistique a repris son cours depuis quelques mois en Tunisie après deux années marquées par les annulations et les reports suite à une crise sanitaire sans précédent.

Les artistes tunisiens mais aussi étrangers sont revenus à la rencontre du public et les événements sont de plus en plus nombreux. L’un des événements phares de cette fin de cette semaine est le concert du percussionniste international Manuel Moreno qui nous vient tout droit du Venezuela et qui offrira aux mélomanes tunisiens un moment d’évasion musicale inédit au Centre des Arts vivants de Radès (Musée Safia Farhat).

L’artiste surnommé « The drum’s master » (Le maître des percussions) offrira également aux jeunes musiciens tunisiens une master-classe de percussion qui sera suivie par une jam session avec les musiciens présents.

F.B