Plan de rapatriement des Tunisiens bloqués en Ukraine (ministère des Affaires étrangères)

La cellule de crise chargée de suivre l’évolution de la situation en Ukraine et de la mise en place du plan de rapatriement des Tunisiens qui y bloqués, s’est réuni en en présence de représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de l’Intérieur, du Transport et de la Santé ainsi que de la compagnie aérienne nationale Tunisair, et les ambassadeurs tunisiens à Moscou et Varsovie.

Dans un communiqué, publié dans l’après-midi de ce jeudi 24 février 2022, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que tous les départements sont prêts à engager le plan de rapatriement des Tunisiens bloqués en Ukraine et qui ont enregistré leurs données auprès des ambassades à Moscou et à Varsovie.

La même source ajoute que les autorités tunisiennes coordonnent avec les autorités ukrainiennes, les pays voisins de l’Ukraine, les organismes humanitaires et les associations des Tunisiens en Ukraine pour préparer l’évacuation des Tunisiens, tout en appelant les membres de la communauté tunisienne en Ukraine à contacter les ambassades de Tunisie à Moscou et à Varsovie.

Le ministère ajoute que la cellule de crise est en session permanente, suivant de près l’évolution de la situation afin d’assurer l’assistance nécessaire à la communauté tunisienne et répondre à tout changement possible.

«Dans ce contexte, le ministère réitère son appel à tous les membres de la communauté tunisienne résidant dans en Ukraine à faire preuve de la plus grande prudence et vigilance et à respecter les recommandations des autorités du pays de résidence», ajoute encore le communiqué.

Le MAE a par ailleurs rappelé les contacts, à la disposition de la communauté tunisienne en Ukraine :

Ambassade de Tunisie à Moscou : +79164125671 / +74956912858 / E-mail : ambatunis@mail.ru

Ambassade de Tunisie à Varsovie : +48506753463 / E-mail : at.varsovie@ambtun.pl ou konsularny@ambtun.pl

Ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger : +21671782201

Président de la maison de Tunisie en Ukraine (Sofien Matoussi) : +380639778417 / E-mail : Ngodartunis@Gmail.com

Président de l’association des Tunisiens en Ukraine (Tarak Aloui) : +380939662259

Y. N.