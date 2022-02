Tunisie : L’ancien ministre Omar Béhi serait impliqué dans une affaire d’escroquerie, selon Badreddine Gammoudi

Si on en croit le député au parlement suspendu, Badreddine Gammoudi, l’ancien ministre du Commerce, Omar Béhi, aurait conclu un accord de réconciliation avec un homme d’affaires condamné dans une affaire d’escroquerie.

«En 2018, un propriétaire d’une usine d’emballage d’huile à Sfax a été condamné à un an de prison et à une amende de 1.000 dinars pour avoir emballé de l’huile subventionnée et le revendre au public à 30 dinars les 5 litres, et un accord de réconciliation avait été conclut avec le ministre du Commerce de l’époque, Omar Béhi, pour que la sanction pénitentiaire soit levée et que l’amende soit réduite à 100 dinars», a-t-il affirmé, ce jeudi 24 février 2022, sur les ondes de Shems FM.

Rappelons qu’accusé de diffamation, l’ancien président de la commission parlementaire de lutte contre la corruption, a comparu, hier, devant la justice, après avoir partagé sur Facebook une question orale qu’il avait posée, concernant cette affaire, au ministre en question.

C. B. Y.