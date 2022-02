Jazz à Carthage – Extended Session du 4 au 26 mars à l’Opéra de Tunis

Jazz à Carthage (Extended Session) aura lieu du 4 au 26 mars à la Cité de la Culture de Tunis. Au Programme, quatre concerts d’artistes tunisiens et internationaux.

Après une absence de près de trois ans à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) qui a mis le monde de l’art et de la culture à l’arrêt, le Festival Jazz à Carthage sera de retour dans un nouveau format « Extended Session », toujours sous la direction de Scoop Organisation et de Mourad Mathari.

L’événement se tiendra au Théâtre de l’Opéra de Tunis à la Cité de la Culture autour de trois grandes dates avec la participation de deux artistes tunisiens et de deux artistes internationaux.

Le programme démarre le 4 mars avec Amine Mraihi et son projet musical « Nomad Spirit », organisé avec le soutien de l’Ambassade de Suisse en Tunisie. L’artiste tunisienne Alia Sellamni présentera « South Moods » le 5 mars en première partie du concert de l’anglo-américaine Lucy Woodward. La clôture se fera avec le violoncelliste américano-chinois Yo-Yo Ma avec un spectacle musical dédié à l’œuvre Johann Sébastian Bach.

F.B