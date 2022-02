Célébration de la Journée internationale des Maladies rares à la Cité des Sciences de Tunis

Tweet Share Messenger

La Cité des Sciences de Tunis organise aujourd’hui, samedi 26 février, un programme d’information et de sensibilisation autour de la Journée internationale des Maladies rares, célébrée le dernier jour de chaque février.

Organisée en collaboration avec l’Association Charles Nicolle pour la Rénovation médicale et avec les Scouts tunisien, la 15e édition de la Journée internationale des Maladies rares se tient aujourd’hui à l’auditorium Ibn Khaldoun de la Cité des Sciences de Tunis, sous le slogan « Rendre visible l’invisible ».

Cette journée a été créée en 2008 par l’Organisation européenne pour les Maladies rares (Eurordis) ; elle est désormais célébrée dans une centaine de pays à travers le monde, dont la Tunisie, où chaque année, un programme d’information et de sensibilisation a lieu à la Cité des Sciences de Tunis.

Une campagne de sensibilisation sur les maladies rares a eu lieu tout au long de ce mois de février, menée par les scouts Tunisiens (préalablement formés à la Cité des Sciences par les membres docteurs de l’association ACNPRM), et ce, dans les 24 gouvernorats du pays.

« L’importance de cet évènement prend son origine du nombre des personnes touchées dans le monde par ces maladies rares. En effet, On compte 6000 maladies rares dans le monde dont 300 millions de personnes sont atteintes. Ces maladies handicapent la vie de ces personnes ainsi que celle de leurs familles.

Cette journée est une occasion pour sensibiliser la société, les décideurs et les scientifiques du monde pour lancer des recherches plus poussées à fin d’améliorer le diagnostic et de trouver des remèdes pour améliorer le quotidien des malades. », indique le communiqué de la Cité des Sciences.

F.B