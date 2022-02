Santé : Nouvelle coopération tuniso-jordanienne dans le domaine de la transplantation d’organes et de la chirurgie cardiaque néonatale

Le ministre de la Santé publique tunisien, Ali Mrabet, et son homologue jordanien, Firas Hawari, ont convenu, lors d’une rencontre tenue en marge de la réunion périodique annuelle de la Haute instance du conseil arabe des spécialités médicales, le week-end dernier à Amman, de consolider la coopération tuniso-jordanienne dans le domaine de la santé.

Cela concerne, notamment, la transplantation d’organes et de la chirurgie cardiaque néonatale.

Les deux hommes ont également souligné la nécessité de renforcer l’échange d’expertise et d’expériences entre la Tunisie et la Jordanie, notamment dans le domaine de la numérisation et de la modernisation du secteur de la santé, de consolider le partenariat fondé sur le jumelage entre des établissements de santé des deux pays et de renforcer la coopération dans le domaine du tourisme médical.

Notons que le ministre jordanien de la Santé effectuera, à son tour, une visite de travail en Tunisie au cours du mois de mai 2022, pendant laquelle le nouveau projet de protocole sera signé.

C. B .Y.