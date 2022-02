Tunisie : Un premier jour de printemps bien hivernal (Photos)

Aïn Draham, le 28 février 2022.

Le froid, la pluie et même la neige ont été au rendez-vous, dans plusieurs régions tunisiennes, notamment au nord-ouest, ce lundi 28 février 2022, 1er jour du printemps selon le calendrier agraire.

De petites quantités de neige sont, en effet, tombées sur les hauteurs d’Ain Draham et sur les hauteurs du village de Souk El-Jemaa, dnas le gouvernorat de Jendouba. La pluie a été, quant à elle, beaucoup plus présente, notamment sur le Grand Tunis.





L’institut national de météorologie (INM) a, de son côté, tenu la majorité des régions tunisiennes en alerte jaune, à l’exception du Grand Tunis, de Nabeul et de Bizerte, appelant à faire attention lors des activités quotidiennes en raison des fluctuations météorologiques.

Les températures sont en baisse, comprises entre 7 et 12°, et dans la limite de de 4° sur les hauteurs, excepté à l’extrême-sud où elles varieront entre 16 et 25°.





C. B. Y.