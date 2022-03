Ligue 1 tunisienne : L’Espérance tenu en échec, l’Etoile l’emporte devant Soliman

Ce mercredi 2 mars 2022, deux matchs en retard, comptant pour la 8e journée aller de la Ligue 1 professionnelle de football, ont eu lieu à 14h. Le premier s’est soldé sur un match nul et vierge entre l’Espérance sportive de Tunis et l’Espoir sportif de Hammam Sousse, et le deuxième a connu une victoire de l’Etoile sportive du Sahel, 2-0, contre l’Avenir sportif de Soliman.

Au classement, les «Sang et or» conservent leur première place du groupe A (17 points), avec un match en retard supplémentaire, qui se jouera ce dimanche, à Sfax, alors que l’ES Hammam Sousse demeure cinquième avec 12 points.

Dans le groupe B, l’Etoile quitte la zone rouge et grimpe à la 6e position, avec un match en retard également, qui l’opposera au Club africain, à Radès, ce samedi. Soliman est, quant à lui, toujours lanterne rouge.

Voici le classement complet des deux groupes :

C. B. Y.