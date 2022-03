Tunisie : Mandat de dépôt contre l’ancien bâtonnier Abderrazak Kilani

Le juge d’instruction du tribunal militaire a émis, ce mercredi 2 mars 2022, un mandat de dépôt contre l’ancien bâtonnier Abderrazak Kilani.

«Un jour noir dans l’histoire du pays..», a commenté l’avocat Samir Dilou; «A bas le coup d’Etat… Non à la comparution des civils devant la justice militaire», a commenté pour sa part l’ancienne députée Ennahdha Yamina Zoghlami, qui a également affirmé que les avocats d’Abderrazak Kilani organisent une réunion, ce soir, à Bab Bnet.













Notons que l’ancien bâtonnier membre du comité de défense du député (gelé) du parti islamiste Ennahdha et ancien ministre de la Justice Noureddine Bhiri, qui est en résidence surveillée depuis le 31 décembre dernier pour soupçons dans une affaire terroriste, a fait l’objet de poursuites après une altercation avec des agents sécuritaires assurant la garde de son client à l’hôpital Habib Bougatfa de Bizerte.

Notons qu’un rassemblement de soutien a été organisé devant le tribunal et auquel ont notamment participé Seifeddine Makhlouf et Abdellatif Aloui (Al-Krama), Yadh Elloumi (ancien Qalb Tounes), Ahmed Nejib Chebbi, Ridha Blehaj, et Abdelfattah Mourou, pour ne citer qu’eux.

Y. N.