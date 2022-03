Affaire Abderrazak Kilani : Le Comité de défense boycotte le juge d’instruction

Le comité de défense de l’ancien ministre et bâtonnier des avocats, Abderrazak Kilani, a annoncé, ce jeudi 3 mars 2022, la décision de boycotter le troisième juge d’instruction auprès du Tribunal militaire permanent de première instance de Tunis chargé du dossier de son client.

A travers un communiqué, le comité a expliqué que cette décision émanait de la gestion du dossier de Kilani et de l’attitude du ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, lequel a, selon le comité, interprété les faits, chargé l’unité de lutte contre la corruption et saisi le procureur de la république, pour «trouble à l’ordre public et intention de s’opposer à l’application de la loi ou de porter atteinte à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions».

«On va lancer une campagne nationale et internationale pour divulguer l’injustice que subit Abderrazak Kilani», a prévenu Samir Dilou, avocat, ancien dirigeant d’Ennahdha et membre du comité en question, lors d’une conférence de presse.

«Le comité de défense a appelé les structures d’avocats à prendre les décisions appropriées, compte tenu du danger de cibler les avocats dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles», a-t-il également déclaré sur les ondes de Shems FM.

Rappelons que le juge d’instruction près du Tribunal militaire a émis, hier, mercredi 2 mars 2022, un mandat de dépôt contre Kilani, et ce, suite à une altercation entre ce dernier et des agents sécuritaires assurant la garde du dirigeant d’Ennahdha et ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri, lorsque celui-ci était à l’hôpital Habib-Bougatfa à Bizerte et en même temps en résidence surveillée.

C. B. Y.