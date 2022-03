Tunisie : Cinq arrestations et saisie de plus de 580.000 dinars, dans le cadre de la lutte contre les paris sportifs illégaux

Dans le cadre de la lutte nationale contre les paris sportifs illégaux, la garde nationale a arrêté en deux jours, 5 individus, au cours de plusieurs opérations menées dans les gouvernorats du Grand-Tunis, de Kairouan, et de Siliana.

Dans un communiqué publié ce jeudi 3 mars 2022, la Direction générale de la garde nationale (DGGN) a ajouté que les opérations ont été menées le 28 février et le 1er mars par différentes brigades, notamment l’unité d’investigation et de recherche, qui ont effectué des descentes dans des locaux clandestins, et ce en coordination, avec le ministère public.

Les agents ont ainsi saisi 581.000 dinars tunisiens, six chèques (d’une valeur de plus de 12.000 dinars), 4 véhicules, dont une voiture de luxe, ainsi que des bijoux de source inconnue.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des suspects et la poursuite de l’enquête les concernant.

Y. N.