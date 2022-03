Tunisie : Les employés de l’Inlucc en sit-in ouvert devant le palais présidentiel de Carthage

Tweet Share Messenger

Les employés de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) ont effectué, dans la matinée de ce jeudi 3 mars 2022, une manifestation devant le palais présidentiel de Carthage, annonçant un sit-in ouvert, jusqu’à la réalisation de leurs revendications.

C’est ce qu’a déclaré la porte-parole au nom des protestataires, Amal Rezgui, sur les ondes de Mosaïque FM.

Mme Rezgui a, par ailleurs, expliqué que les contrats de travail de 175 employés et agents de l’instance ont été résiliés sans que es motifs ne leur soient donnés, et sans tenir compte de leurs droits, alors qu’ils ont travaillé pendant six ans.

«Cela a entraîné la détérioration de leurs conditions sociales et sanitaires», a-t-elle regretté.

Notons que des agents de sécurité sont intervenus pour mettre fin au rassemblement et que cela a causé une bousculade.

C. B. Y.