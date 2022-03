Sfax accueille les 22e Journées du livre et de la création

La Faculté des lettres et sciences humaines de Sfax organise, du 4 au 10 mars 2022, une séries d’activités scientifiques, culturelles et créatives à l’occasion de la 22e édition des Journées du livre et de la création.

Au programme de cette édition, organisé en collaboration avec l’Université de Sfax, la présentation de près d’une vingtaine d’ouvrages, des conférences, des journées d’étude, des séminaires, des formations, des workshops, des rencontres poétiques, des concours entre étudiants et divers événements culturels et sportifs.

Pour Sofien Chaâri, directeur des études à la Faculté des lettres et sciences humaines de Sfax, ces journées représentent une opportunité pour tous les départements et structures de recherche pour promouvoir une dynamique scientifique et intellectuelle au sein de l’établissement. En raison du Covid-19, l’édition 2020-2021 n’a pas eu lieu, et c’est ce qui explique la grande participation et l’engagement enthousiaste, aussi bien de la part des enseignants que des étudiants, pour garantir la réussite de cette édition et pour lui donner un contenu scientifique et culturel dense, a-t-il ajouté.

L’inauguration des Journées du livre et de la création est prévue ce vendredi 4 mars. Le recteur de l’Université de Sfax, Abdelwahed Mokni, la doyenne de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Néjiba Ckhir et le directeur des études, Sofien Chaâri interviendront à cette occasion.

Grâce à la richesse de la matière et à la diversité des activités, ces journées participeront au rayonnement littéraire, scientifique et culturel non seulement à l’échelle de la faculté et de l’université mais aussi dans toute la ville de Sfax.

La clôture de cette session aura lieu le jeudi 10 mars avec une journée d’étude sur le thème : «La pandémie et ses manifestations entre sciences sociales et littérature».

Au cours de ces journées, la Faculté des lettres et sciences humaines de Sfax se transformera en espace d’accueil et assurera des animations qui font valoir la créativité dans divers domaines, y compris ceux de la culture, du patrimoine et des arts.

A cet égard, un événement dédié à l’échange culturel se tiendra sur la Grande Place. International Day, organisé par l’Ustand Club du département d’anglais. Il vise à célébrer l’échange avec les étudiants étrangers de différentes nationalités et spécialités.

Le même club organise dans le même espace une activité d’animation culturelle qui mêle le plaisir de lire à celui de déguster : «Read and Taste».

Une série d’ateliers dans les domaines de la restauration, de la mosaïque, du dessin, de l’expression, de la broderie, de la teinture et des couleurs se dérouleront dans la petite cour de la faculté.

Outre les ateliers créatifs, les présentations de livres et les sessions de formation, portant, entre autres, sur les techniques et les arts de la communication, cette nouvelle édition des Journées du livre et de la création se caractérise par l’organisation de deux concours pour les étudiants. Le premier portera sur «La créativité au temps de l’épidémie», et s’adresse à tous les étudiants des vingt institutions universitaires de Sfax, Il couvrira les domaines suivants : «articles journalistiques», «poésie et conte», «arts plastiques», «photographie», «créativité scientifique» et «créativité numérique».

Quant au deuxième concours, il s’adresse aux étudiants du journalisme cross media et choisira la meilleure couverture journalistique.

Il est également prévu que les étudiants du master en journalisme cross media se lancent dans la conception et la mise en place d’une plateforme de médias électroniques sous la direction de leurs enseignants.