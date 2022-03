Siliana : Grève des municipalités le 17 mars

Tweet Share Messenger

L’Union régionale du travail à Siliana a annoncé, aujourd’hui, lundi 7 mars 2022, que les agents et les cadres municipaux dans tout le gouvernorat observeront une grève, le 17 du mois courant, et ce, pour dénoncer l’atteinte au droit syndical et au droit de grève par le maire de la municipalité de Rouhia.

Cette grève intervient, également, pour exprimer le soutien avec les membres de l’Union régionale du travail à Siliana et ceux de l’Union locale à Makthar, Kesra et Rouhia.

C. B. Y.