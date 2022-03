Tunisie : Noureddine Taboubi bombe le torse

Anticipant l’annonce des réformes douloureuses à mettre en œuvre dans les cadre des engagements de la Tunisie envers le Font monétaire international (FMI), dont elle sollicite un nouveau prêt de quelque 4 milliards de dollars, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, Noureddine Taboubi, ne rate aucune occasion pour bomber le torse et montrer de quel bois il se chauffe.

Dans une déclaration à Shems FM, en marge du symposium national organisé à l’occasion de la Journée internationale de la femme, aujourd’hui, lundi 7 mars 2022, Taboubi a annoncé que le président de la république, Kaïs Saïed, devrait s’adresser prochainement au peuple tunisien, dans un discours où il exposerait les grandes orientations de l’État et de la politique économique et sociale du gouvernement, ajoutant que la centrale syndicale attendra d’entendre ce discours et «elle décidera ce qu’elle aura à décider», selon ses termes.

Taboubi a estimé que le chef de l’Etat «doit présenter officiellement son programme dans tous les domaines, et l’organisation syndicale exprimera ensuite son opposition ou son approbation», tout en précisant, cependant, qu’au vu des bas salaires et de la situation sociale actuelle, l’UGTT «ne sera pas un faux témoin» et en rappelant son refus de la suppression des subventions et du gel des salaires dans le cadre des négociations avec le FMI.

Taboubi a poursuivi en disant: «Nous ne serons pas du bois de chauffage ni des faux témoins pour aucune partie qu’elle soit au pouvoir ou à l’opposition…»

«Le monde a changé après la pandémie de Covid et après la guerre entre la Russie et l’Ukraine, et la Tunisie est toujours dans une situation peu enviable…. Nous en sommes maintenant à parler de la disponibilité des denrées alimentaires de base», a encore déploré le secrétaire général de l’UGTT, comme s’il cherche à montrer de quel bois il se chauffe en prévision de l’annonce par les autorités des réformes douloureuses à mettre en œuvre dans les cadre des engagements de la Tunisie envers le FMI, dont elle sollicite un nouveau prêt de quelque 4 milliards de dollars.

Kaïs Saïed est averti. Il n’a qu’à bien se tenir…

I. B.