Hédi Baccour : «Les prix de la viande, des œufs et du lait vont connaître une augmentation incontrôlable»

Selon le le président de la Chambre nationale des grandes surfaces, Hédi Baccour, la guerre en Ukraine entraînera inévitablement une flambée des prix des matières alimentaires de première nécessité incontrôlable.

Intervenu sur Shems FM, ce mercredi 9 mars 2022, le syndicaliste a affirmé que les prix de la viande rouge et blanche vont augmenter en raison de la hausse du prix de l’orge fourragère sur le marché international.

«En plus de la viande, les prix des produits laitiers et des œufs risquent également d’augmenter pour les mêmes raisons», a-t-il ajouté, regrettant qu’il n’est pas possible de faire des prévisions concernant ces hausses car «personne ne peut savoir comment va évoluer la situation en Ukraine».

C. B. Y.