Tunisie – Football : Programme de la 10e journée de la Ligue 1

Aujourd’hui, mercredi 9 mars 2022, se disputeront les matchs de la 10e journée de la Ligue 1 professionnelle tunisienne de football. Au programme, notamment, le derby du Sahel, entre l’Etoile et Monastir, dans le cadre du groupe B.

Voici l’ensemble des rencontres, dont le coup d’envoi sera donné à 14h :

Groupe A :

Espérance de Tunis – CA Bizertin

CS Sfaxien – US Ben Guerdane

ES Metlaoui – US Tataouine

CS Hammam-Lif – ES Hammam Sousse

Groupe B :

Etoile du Sahel – US Monastirienne

AS Soliman – Club africain

AS Rejiche – ES Zarziz

Olympique de Béja – CS Chebbien

Les matchs seront transmis sur les chaînes Youtube des clubs hôtes.

C. B. Y.