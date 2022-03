Tunisie – Football : Résultats de la 10e journée de la Ligue 1 et classement

Tweet Share Messenger

Ce mercredi 9 mars 2022, se sont déroulés les matchs de la 10e journée de la Ligue 1 professionnelle tunisienne de football. Une journée plutôt décevante en termes de spectacle : 9 buts seulement ont été inscrits en 8 rencontres.

Dans le groupe A, la bonne opération a été réalisée par l’US Ben Guerdane, qui est allée chercher une victoire à Sfax, contre le CSS, ce qui lui a permis de prendre la 2e place au classement au détriment de son adversaire du jour.

Le groupe B a lui aussi connu une petite surprise : la victoire de la lanterne rouge, l’AS Soliman, contre le Club africain. Un succès qui permet à l’équipe du Cap Bon de respirer un peu, en se collant au reste des équipes du bas de tableau, notamment l’ES Zarziz et l’Olympique de Béja (toutes les ayant désormais 10 points).

Le derby du Sahel, entre l’Etoile et l’US monastiérienne, s’est soldé sur un score nul et vierge, alors que l’Espérance a retrouvé le goût des filets en inscrivant près de la moitié des buts de la journée contre le CAB.

Voici tous les résultats :

Groupe A :

Espérance de Tunis – CA Bizertin : 4-0

CS Sfaxien – US Ben Guerdane : 0-1

ES Metlaoui – US Tataouine : 1-0

CS Hammam-Lif – ES Hammam Sousse : 0-0

Groupe B :

Etoile du Sahel – US Monastirienne : 0-0

AS Soliman – Club africain : 1-0

AS Rejiche – ES Zarziz : 1-0

Olympique de Béja – CS Chebbien : 0-1

Voici le classement des deux groupes :

C. B. Y.