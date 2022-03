Inauguration du projet « Hydrométéorologie en Tunisie : le Bassin de la Medjerda »

Le radar hydrométéorologie installé à Nebeur au Kef (nord-ouest de la Tunisie) pour surveiller les évolutions météorologiques sur une partie des bassins des oueds Medjerda, Melag et Tessa est entré en service mardi dernier.

C’est ce qu’indique le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, en précisant que ce radar météorologique en bande X, a pour vocation de fournir des mesures précises de précipitation pour répondre à la double problématique de la gestion de la ressource eau et de la gestion du risque hydrologique sur le bassin versant de la Medjerda.

De son côté, l’ambassade de France a indiqué dans un communiqué publié hier, mercredi 9 mars 2022, qu’à l’invitation du ministre de l’Agriculture Mahmoud Elyes Hamza, l’ambassadeur français André Parant s’est rendu à la cérémonie d’inauguration du projet « Hydrométéorologie en Tunisie : le Bassin de la Medjerda » déployé par l’entreprise française Novimet au bénéfice de la Tunisie.





Ce projet, qui consiste en la mise en place d’un système innovant de surveillance hydrométéorologique et d’alerte, a bénéficié d’une subvention française de 570 000 € issue du Fonds d’études et d’aide au secteur privé (FASEP), ajoute la même source, en affirmant que cette solution, qui fournit des cartes de pluie précises et à haute résolution, permettra une gestion plus efficace des ressources en eau, mises sous pression par le réchauffement climatique, et assurera une meilleure protection de la population contre les crues.

Y. N.