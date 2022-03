Lutte contre la spéculation en Tunisie : Plus de 200 tonnes de produits alimentaires subventionnés saisies en 24h (Photos)

Le ministère de l’Intérieur a annoncé que dans le cadre de la lutte nationale contre la spéculation, les services sécuritaires et ceux du contrôle du Commerce sont parvenus à saisir en une seule journée, plus de 200 tonnes de produits alimentaires subventionnés, notamment de la farine, de la semoule et du sucre, entre autres marchandises…

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce jeudi 10 mars 2022, le ministère a précisé que ces saisies ont été effectuées au cours de plusieurs descentes menées dans différentes régions du pays , et ayant permis la saisie de 171 tonnes de semoule, de farine et de pâtes alimentaires et de riz subventionnés, 31 tonnes de sucre.



























Outre les produits alimentaires subventionnés, les agents ont également saisi près de 34 tonnes de fruits et légumes, 95781 boîtes de conserve, 5503 litres d’huile végétale, 2380 litres de laits, 643248 œufs et 19536 bouteilles d’eau minérale.

Y. N.