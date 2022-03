Tunisie : Saisie de marchandise de contrebande dans un bus transportant des enfants

Des agents de la police judiciaire de l’Ariana ont saisi, ce jeudi 10 mars 2022, une marchandise de contrebande camouflée dans un bus transportant des enfants dans le cadre d’un voyage d’excursion.

C’est ce qu’a appris Kapitalis d’une source bien informée, qui a précisé que le bus en question a été arrêté au niveau de la route menant à Bizerte.

La contrebande et les marchés parallèles prennent de plus en plus d’ampleur en Tunisie et continuent à menacer une économie déjà fragile.