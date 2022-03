CRB vs Jwaneng Galaxy en live streaming : CAF 2022

Le Chabab Riadhi Belouizdad affronte ce soir les botswannais de Jwaneng Galaxy dans le cadre de la 4ème journée de la Ligue des Champions africaine CAF. Les algériens à la recherche d’une victoire précieuse pour se placer à la tete du groupe de fer C dont lequel on trouve l’Ésperance et l’Étoile tunisiens. En direct, 20h heure Alger au Stade Olympique d’Alger.

CR Belouizdad vs Jwaneng Galaxy : Ligue des Champions CAF 2022 en live streaming | Direct | Live :