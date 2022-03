Steg-Tunisie : Les zones concernées par les coupures d’électricité prévues dimanche 13 mars

La Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg), a annoncé que des coupures d’électricité sont prévues, dimanche 13 mars 2022, et ce, de 8h à 15h dans différentes zones et quartiers de quatre gouvernorats du pays.

Dans un communiqué, la Steg indique que des travaux de maintenance des réseaux de distribution sont prévus demain, en précisant que ces coupures sont attendues dans des zones relevant des gouvernorats de Sousse , de Monastir , de Sfax et de Sidi Bouzid.

Sousse : Sidi Abdelhamid, Ksibet El-Chott, Caid Essouassi, El-Tafala, Cité de l’Aéroport, Oued El-Halouf et Cité El Ghodran, les immeubles Ibn Khaldoun, Cité El-Izdihar et la route de Monastir.

Monastir : Monastir Ville (la zone touristique de Monastir), Jemmal et El-Ouerdanine (village Bouathman, village Oued El-Jibs, village Bir Tayeb, Cité Ettadhamen, Cité de Jawhra à Jemmal et la zone industrielle de Bir Tayeb Route de Jemmal.

Sfax : Mahrès et la localité de Nokta

Sidi Bouzid : Lessouda, Kraa Bennour, Sidi Salah, El-Makarem, Sidi Ellafi et la zone El-Kafa de la délégation d’Ouled Haffouz.

Le retour à la normale sera progressif et en fonction de l’avancement des travaux, indique encore la Steg.

Y. N.