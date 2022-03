Israël s’invite dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine

Volodymyr Zelensky / Naftali Bennett / Vladimir Pourtine.

Le Jerusalem Post a révélé les coulisses d’une conversation téléphonique entre Naftali Bennett et Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre israélien devait persuader le président ukrainien de déposer les armes. A quel jeu joue l’Etat hébreu?

Par Habib Glenza *

Naftali Bennett s’est entretenu, samedi avant-dernier, à Moscou avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, de la guerre en Ukraine. La rencontre a duré plus de deux heures et demie. L’agence de presse Reuters a rappelé qu’Israël avait proposé sa médiation entre Moscou et Kiev dès le début de l’invasion russe de l’Ukraine.

The Jerusalem Post a révélé les détails d’une autre conversation entre le chef du gouvernement israélien, cette fois avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Selon le journal israélien, Naftali Bennett a conseillé au dirigeant ukrainien de se rendre en Russie (ou de se rendre… à la Russie), un «conseil» qui n’a pas été bien accueilli par les autorités ukrainiennes.

Israël conseille à l’Ukraine de… déposer les armes

Bennett a parlé à Zelensky mardi dernier et, selon des journalistes citant des informations fournies par un responsable ukrainien, l’homme politique israélien aurait dit au président qu’il recommandait à l’Ukraine d’accepter l’offre faite par le président russe Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre.

Rappelons que la Russie exige que Kiev reconnaisse les républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk en tant qu’États indépendants, renonce à ses revendications sur la Crimée et déclare sa neutralité militaire envers Moscou. L’acceptation de telles conditions signifierait des pertes démographiques et territoriales pour l’Ukraine.

Selon la source de Jerusalem Post, Zelensky n’a pas tenu compte des conseils de Bennett. L’appel téléphonique était une initiative de Bennett. «Si j’étais vous, je penserais à la vie de mon peuple et j’accepterais l’offre», aurait dit le Premier ministre israélien au président de l’Ukraine qui lui aurait répondu sur un ton laconique et qui dénote un évident mécontentement: «Je t’entends». «Bennett nous a dit de nous rendre», a déclaré un responsable ukrainien. «Nous n’en avons pas l’intention. Nous savons que l’offre de Poutine n’est qu’un début», a-t-il ajouté.

A quoi joue exactement Israël ?

Ces faits suscite des interrogations légitimes sur le jeu de l’Etat hébreu qui s’invite dans un conflit où on ne voit pas ce qu’il a vraiment à perdre ou à gagner. Cherche-t-il a rendre service à la Russie et et renforcer ainsi ses relations avec le principal soutien de ses deux ennemis dans la région : l’Iran et la Syrie? Ou joue-t-il les médiateurs à la demande (et au bénéfice) des Etats-Unis, son principal partenaire, afin d’éviter à Washington d’entrer en conflit avec Moscou, puissance nucléaire dirigée par un Vladimir Poutine devenu aussi inquiétant qu’imprévisible ? D’ailleurs, le relatif retrait dont fait preuve Washington vis-à-vis des demandes ukrainiennes d’aide militaire ne traduit-il pas son embarras et sa volonté de voir le conflit se terminer le plus rapidement possible, fusse au détriment des Ukrainiens ?

Quoi qu’il en soit, la médiation israélienne ne semble pas avoir abouti. Il en a été de même pour celle de la Turquie, autre partenaire des Etats-Unis, et membre de l’Alliance Atlantique. Car, face aux difficultés militaires confrontées par l’armée russe qui ne parvient pas à occuper Kiev, les Ukrainiens – soutenus par l’Union européenne – semblent déterminés à vendre très chèrement leur peau.

* Conseiller à l’exportation agréé par le ministère tunisien du Commerce.

Articles du même auteur dans Kapitalis :

http://kapitalis.com/tunisie/2022/03/08/comment-leurope-finance-la-guerre-de-poutine-en-ukraine/

