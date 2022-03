Kairouan : Arrestation d’une takfiriste liée à des terroristes à l’étranger

La police nationale a arrêté ce lundi 14 mars 2022, à Kairouan, une takfiriste recherchée pour suspicion d’appartenance à un groupe terroriste.

Âgée d’une trentaine d’années, la suspecte fait l’objet d’un mandat de recherche depuis février denier, et ce, suite au démantèlement d’une cellule takfiriste, indique le Syndicat régional de la sûreté nationale, en précisant que selon les premiers éléments de l’enquête, elle serait également liée à un groupe terroriste situé à l’étranger.

Lors de son interrogatoire, la suspecte a nié tout lien avec la cellule démantelée en Tunisie, mais a avoué son appartenance au groupe situé dans les zones de conflits, ajoutant même qu’elle avait planifié de les rejoindre, en quittant la Tunisie clandestinement à l’aide «d’un passeur»…

Ce dernier a été identifié et fait, à son tour, l’objet d’un mandat de recherche et le parquet a ordonné la mise en détention de la takfiriste et la poursuite de l’enquête.

Y. N.