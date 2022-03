Tunisie : Arrestation de 4 étrangers en possession de passeports et cartes d’identité falsifiés

L’unité centrale de la direction des renseignements, en collaboration avec l’unité d’enquêtes et d’investigations de la Garde nationale de Tunis, a arrêté 4 étrangers en possession de passeports et de cartes d’identité nationales falsifiés.

C’est ce qu’a fait savoir, ce mercredi 16 mars 2022, le porte-parole de la direction générale de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, précisant que 11 passeports et 10 cartes d’identité ont été saisis.

Et d’ajouter que l’enquête a révélé qu’un Tunisien et un deuxième individu de nationalité étrangère (recherché pour appartenance à une organisation terroriste et actuellement, dans un pays étranger) ont fourni ces documents aux suspects, contre la somme de 165 mille dollars.