Dubaï 2022 : Médaille d’or pour l’huile d’olive tunisienne Triomphe Thuccabor

Nouvelle récompense pour l’huile d’olive tunisienne Triomphe Thuccabor de la réserve Familiale Ben Ismail (à Béja, au nord de la Tunisie), qui vient de recevoir une médaille d’or au concours international de la meilleure huile d’olive biologique au monde Dubaï 2022 (Édition Early Harvest).

C’est Maher Ben Ismaïl, cofondateur du Domaine Ben Ismaïl, qui vient d’annoncer cette bonne nouvelle, ce jeudi 17 mars 2022 en rappelant que Triomphe Thuccabor est sacrée meilleure huile, pour la 4e fois consécutive à ce concours.

«🙏🙏🙏🇹🇳🇹🇳🇹🇳Nous sommes fiers de savoir que nous sommes sur la bonne voie pour la qualité et surtout la santé de nos consommateurs et la protection de l’environnement à notre domaine», a-t-il notamment commenté.

Rappelons que le 2 mars courant, Triomphe Thuccabor venait de recevoir, de Los Angles, une médaille d’or ainsi que le prix de la meilleure huile de sa catégorie « BEST OF CLASS », qui s’ajoutent à de nombreux prix à l’échelle nationale et internationale pour la réserve Familiale Ben Ismail.

Y. N.