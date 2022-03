En 2021, près de 15.700 migrants tunisiens illégaux ont atteint les côtes de l’Italie

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) s’inquiète : les facteurs pull-and-push de la migration illicite ont opéré à plein régime, en 2021. Peu de choses en Tunisie ont retenu notre jeunesse et l’eldorado italien et européen a continué d’exercer sa fascination sur nos compatriotes « haraga ». Du risque de la noyade, nos jeunes s’en contrefichent ! Ils veulent tenter leur chance. Et tant pis si l’aventure tourne mal…

Selon le rapport annuel du FTDES pour 2021, plus de 15.671 jeunes migrants tunisiens ont pu débarquer clandestinement sur les plages d’Italie. Par ailleurs, selon la même source, plus de 25.000 autres jeunes tunisiens, qui envisageaient de relever le défi de cette traversée de la mort certaine de la Tunisie vers l’Italie, en ont été empêchés –bien évidemment, par le soin de la Garde côtière tunisienne qui coordonne, notamment, avec ses homologues italienne et française.

Et s’il faut en rajouter encore plus à la tristesse de ce tableau, le rapport du FTDES souligne que, durant les 5 dernières années, plus de 6.800 mineurs –parmi lesquels 5.500 étaient non-accompagnés– ont réussi à atteindre les côtes italiennes.

